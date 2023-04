Češi šli do vedení už po 81 vteřinách, když Horký hledal parťáky před brankou, z čehož nakonec vyplynulo, že puk se od německého gólmana Ancicky šťastně odrazil k Flekovi, od jehož nohy se pro změnu odrazil zpět k Ancickovi a ten si ho srazil do branky. „Začalo to ale skvělým založením útoku od našich obránců," řekl Flek, jenž ve dvou německých zápasech dal tři góly.