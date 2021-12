Sobotka dveře nikdy nezabouchnul a na Finy se chystá oživit bostonské vzpomínky

Klub nakonec ustoupil a odvetu Ligy mistrů ve Švédsku odehrál bez něj i bez dalšího reprezentanta Řepíka. „Něco se řeklo z každé strany, ale jinak to šlo mimo mě. Prosadil si nás nároďák, tak jsme od úterý tady," říká Sobotka.

Kouč Pešán totiž chtěl vidět žhavé adepty na olympijskou účast z evropských soutěží vidět v akci ve všech utkáních turnaje. „Určitě je Peking lákavá možnost, ale byl by nesmysl to řešit. Taky proto jsem tady a chci odvést absolutně stoprocentní výkon. Patřím mezi nejstarší, ale vedle kluků, kterým je o deset let míň, alespoň mládnu a docela mě baví honit se s těmi dravci," míní Sobotka.