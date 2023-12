Stránský o Švýcarsku: Finance jsou nastavené trochu jinak, ale jsem tu spokojený

Curych (od našeho zpravodaje) - Pod novým reprezentačním koučem Radimem Rulíkem absolvuje už druhý kemp. Bodově v národním týmu nestrádá, v pěti zápasech dal dva góly a na další dva nahrál. Herní styl nového kouče se tak učí dobře. „Už se cítíme sebevědoměji v situacích, do kterých se v zápasech dostáváme,“ říká rodák z Ostravy Matěj Stránský.

Když ráno vstanu, tak občas ne (usměje se). Ale jinak je to super. V týmu se ode mě čekají góly a body a na to už jsem si zvyknul. S rodinou jsme navíc ve Švýcarsku spokojení, což je důležité. Když je hlava mimo hokej v klidu, odrazí se to i na ledě.