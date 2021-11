Vrbata soptí: Představa Olivera Šatného, že každé ráno vychází slunce jen kvůli němu, je dost naivní

Je to běžný postup uzavírat smlouvu s hráči mladšími 18 let?

S hráči, u nichž vidíme potenciál pro extraligový tým, tak v našem klubu ano. Předpokládám, že stejnou praxi má většina extraligových klubů. U hráčů, kterým ještě nebylo osmnáct, ale musejí smlouvu podepsat rodiče. Tudíž se o podobě kontraktu jedná zejména s rodiči a v případě, že mladý hráč už má agenta, tak i s ním.

Kdy jste slyšeli od Olivera Šatného poprvé přání chytat v zámoří?

Už při uzavírání smlouvy na podzim 2020, proto také obsahovala klauzuli o možnosti odchodu. Ta ale musela být aktivována do letošního 31. května. Z principu jsme neměli problém takové ujednání do smluv dávat. Protože jsme ale věděli, že nadcházející sezona bude na všech úrovních sestupová, v kategorii juniorů dokonce rapidně sestupová, tak jsme už na přelomu roku oslovili otce i Oliverova agenta. S tím, že respektujeme klauzuli, ale že budeme to rozhodnutí od nich potřebovat slyšet dříve, abychom se podle toho případně zařídili. Jednáni s nimi tehdy vedl sportovní manažer Vaclav Nedorost a výstup byl takový, že Oliver příští sezonu (2021/22) zůstane v Boleslavi. Na to si všichni podali ruku a brali jsme věc prvního brankáře u juniorů za vyřízenou.

Proč jste si takovou dohodu neošetřili písemně?

Stoprocentně naše chyba. Jedna věc je, že ta doba nebyla jednoduchá kvůli omezenému setkávaní lidí za lockdownu a za Olivera by musel smluvní dodatek podepsat rodič. Ale to nás neomlouvá. A druha věc je, že jsme naivně spoléhali na to, ze podaní ruky pana Šatného má nějakou váhu. Bohužel se ukázalo, že nemá. Věřte mi, že je to pro nás velké ponaučení do budoucna.

Jaká byla vaše reakce, když po návratu z MS hokejistů do 18 let Šatný v klubu oznámil, že odejde?

Hodně nás to překvapilo, protože jsme žili v přesvědčení, že máme dohodu s Oliverem, panem Šatným a jeho agentem. Najednou nás ale postavili do situace, že jsme v květnu neměli brankáře číslo jedna u juniorů a brankářskou trojku pro extraligový tým. Všechny kroky při stavbě kádru se dělaly v tom duchu, že Oliver bude jedničkou v juniorce, dostane moznost chytat první ligu v Ústí a v případě zranění či odpočinku brankářů áčka bude k dispozici pro extraligu i Ligu mistrů.

Je pravda, že jste mu pak řekli, že v Boleslavi na led už nepůjde?

Tomu předcházelo několik jednání buď přímo s Oliverem, s panem Šatným nebo agentem brankáře. Chtěli jsme slyšet důvody změny jejich rozhodnuti a prezentovali následující postoj klubu. Že pokud tedy myslí aktivaci klauzule vážně, tak my okamžitě musíme začít shánět nového brankáře na Oliverovu pozici a ten pak dostane i veškeré výhody, péči a prostor místo Šatného, který by zůstal v juniorce za předpokladu, že by v červnu neprošel draftem CHL a podle platné smlouvy bude i v další sezoně v našem klubu.

Co se dělo kolem Šatného dál?

Na přelomu května a června se s městem Mladá Boleslav podařilo domluvit namražení ledové plochy pro mládež, která byla defacto cely rok kvůli pandemii mimo hru. Na led u nás během června tudíž chodili hlavně kategorie žáků a brankáři z akademie, kteří nebyli pod smlouvami a během roku se na led tolik nedostali. Oliver měl ale možnost, i po aktivaci výstupní klauzule, připravovat se v klubu na suchu s ohledem na to, že celou sezonu absolvoval na ledě a vrátil se až v květnu po dovolené z mistrovství světa osmnáctek. Stejně tak na suchu trénovali jeho spoluhráči z reprezentace David Moravec a Gabriel Szturc. Draftem se oficiálně přerušila jeho smlouva s Boleslaví pro sezonu 2021/22 a zodpovědnost za jeho přípravu přebral jeho nový tým (Charlottetown Islanders - pozn. red.).

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sportovní ředitel Mladé Boleslavi Radim VrbataFoto : Vlastimil Vacek, Právo

V Česku je ale běžně, že hráči se před odchodem do zámoří připravují s klubem, kde působili. Proč to Mladá Boleslav neumožnila Šatnému?

Ano, takto se u nás letos chystali přes léto Radim Zohorna nebo už zmíněný Szturc, v minulosti i Tomáš Hyka. Každý z nich ale pro klub něco odvedl, nějakým způsobem vystupoval, choval se a držel dohody. V případě Olivera jsme ale odvedli službu hlavně my jemu a nevidím jediný důvod, abychom pro něj dělali něco extra, po tom, jak se zachoval a kdy nás svým chováním a změnou rozhodnutí postavil do nesmírně složité situace, která mohla mít katastrofální dopad na klub jako takový, kdybychom za něj nesehnali náhradu. V tréninku jsou na ledě jen dvě brány a ostatní brankáři na rozdíl od něj skoro celý rok nestáli na ledě.

Šatný, jeho otec i agent mají pocit, že byl hráč po svém oznámení, že odejde, od klubu šikanován. Co vy na to?

Ve vztahu k Oliverovi máme jako klub čisté svědomí, čistější být nemůže. Od jeho příchodu do našeho dorostu v sezoně 2019/20 jsme vůči němu splnili všechno, k čemu jsme se zavázali. Spíše ještě nad rámec toho. Vždyť ještě neměl s klubem uzavřenou smlouvu a už dostal stejné podmínky (bydlení, stravování, materiální zabezpečení) jako hráči, kteří pod kontraktem byli. Sportovně měl zajištěné zápasy nejen v dorostu, ale i ve vyšší juniorské kategorii. Také chodil na výběrové tréninky akademie pro hráče s perspektivou pro klub. Stejné nastaveni pro Šatného platilo i v sezoně 2020/2021, kdy měl při uzavření mládežnického hokeje v covidové době možnost pravidelného tréninku na ledě s ostatními členy širšího kádru A týmu a vzhledem k šancím na nominaci na MS osmnáctek dostal i zápasy za prvoligové Ústí na úkor jiných zkušenějších brankářů jako jsou Haas či Schwarz. Když se sečtou do Šatného investované peníze, čas i energie a někdo pak mluví o šikanování, tak bych ve svých juniorskych letech byl rád takhle „šikanován". Představa Olivera a jeho okolí, že ráno slunce vychází jen kvůli němu, je dost naivní. Nevychází.

Zaznít měla od boleslavských funkcionářů i věta, že se Šatnému může stát, že už si nikde nezachytá. Můžete to potvrdit či vyvrátit?

Ano zazněla, ale v jiném kontextu, než asi byla prezentována vám. Šlo o to, aby Oliver, který má s klubem smlouvu, v tu dobu na další tři roky, domyslel všechny důsledky toho, když aktivuje klauzuli k odchodu do zámoří. Protože přijde nový brankář na pozici Šatného, a to že si nikde nezachytá bylo míněno jako že ani v juniorech, ani v Ústí, ani za extraligové áčko, protože tu pozici, kterou v tu dobu držel Oliver, bude mít už jiný brankář a toho budeme tlačit. Přišlo by nám nefér shánět nového gólmana, tomu slibovat hory doly a pak říct sorry, ono to Oliverovi na draftu nevyšlo, tak tady budeš za Šatným jako dvojka. Takhle v klubu nefungujeme. Jsme rádi, že jsme narychlo sehnali Marka Stuchlíka, jsme spokojeni s tím, jak pracuje a chceme s ním dělat dál. K tomu máme dalšího talentovaného brankáře v dorostu. A chytat v hokeji může jen jeden.

Jaký závěr z celé záležitosti kolem Šatného vedení boleslavského klubu vyvozuje?

Jeden závěr jsme už vyvodili, v nových smlouvách už nejsou klauzule o odchodu do zámoří. Chceme dát veškerou péči těm hráčům, kteří si toho váží a chtějí hrát za BK Mladá Boleslav. V žádném případě to neznamená, že od nás nikdo nemůže odejit do juniorky v Kanadě nebo do Švédska, Finska či jinam. Bylo by ode mne dost pokrytecké bránit někomu v odchodu, když já sám v juniorském věku taky v CHL působil. Ale u hráčů pod smlouvou, do nichž investujeme peníze, čas, energii a dáváme jim příležitosti, které by jinak nedostali, to budeme kontrolovat my, ne hráč, rodič nebo agent.

Není tak mladý hokejista ale trochu v pozici nevolníka?

Je potřeba ještě říct, že bychom neměli v žádném případě problém ani s odchodem Olivera, kdyby nám to bylo na rovinu oznámeno už na přelomu roku a my měli prostor se podle toho zařídit. Takhle to ale vnímáme tak, že jsme byli jen využiti k udržení Olivera na ledě během covidu a zápasy v Ústí jen pro zvýšeni jeho šance na nominaci na mistrovství světa do 18 let. Bohužel se ale potvrzuje to, co já říkám už poslední tři, čtyři roky. Prostředí v Česku a systém soutěží od 7. třídy výš, tak jak jsou nastavené svazem, si takové situace ve zbytečně velkém množství vytváří samo. Vychováváme si nevděčné, zhýčkané hráče a nesoudné rodiče spekulanty. Nejde ale házet samozřejmě všechny do jednoho pytle. Čest výjimkám jako jsou například David Moravec, jeho rodiče i agent.

Foto: Profimedia.cz Oliver Šatný v dresu národního týmuFoto : Profimedia.cz

Proč boleslavský klub o celé kauze Šatný dosud veřejně neinformoval?