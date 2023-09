Španěla pojmenovali po Jágrovi, teď se pere o místo mezi Bílými Tygry. Překvapuje i Pešána

„Vůbec jsem nečekal, že všechno tak rychle poletí. Ještě nedávno jsem hrál za dorost, za juniorku, a teď sedím v kabině áčka. Jsem za to moc rád a užívám si to,“ říká Pérez. V šatně i na ledě se teď snaží co nejvíce naučit a odkoukat od ostřílených borců. „Třeba od Tomáše Filippiho. On je hráčem, na něhož jsem koukám už od doby, co jsem do Liberce přišel. Hodně mi pomáhá na ledě a učí různé věci, které pak můžu ve hře využít,“ libuje si rodák z Barcelony, jemuž parťáci mimo jiní říkají Španěl.

Ve Španělsku vyrůstali do sedmi let. A už na Pyrenejském poloostrově začínali s hokejem. „Máma tam poznala někoho ze školy, kdo hrál hokej a ptal se nás, jestli to nechceme zkusit. Starší brácha hokej zkusil, my jsme to u něj viděli a taky to zkusili. V Barceloně je jeden zimní stadion, kde jsme trénovali jednou do týdne a hráli jsme jednou až dvakrát do měsíce turnaj třeba ve Francii,“ popisoval Pérez své začátky v Barceloně pro hokej,cz.