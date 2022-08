Především to, že uplynulá sezona nebyla pro tuzemský hokej tak špatná, jako byly ty předchozí. Áčko skončilo třetí, což je velký úspěch, junioři byli čtvrtí, což není na bouchání šampaňským, ale bylo patrné, že pokud tým hraje takticky, je dobře vedený a seskládají se kluci, kteří mají zájem, je semifinále hratelné. Samozřejmě s přihlédnutím na to, že chybělo Rusko.

Co nám ovšem chybí a co se v českém hokeji projevuje dlouhodobě, je mizerná střelba a zakončení. V úspěšnosti střelby jsme byli lehce nad osmi procenty, což nás zařadilo na třetí nejhorší pozici na celém šampionátu. A to je tuze žalostné číslo. V tom útok strašně zklamal. Ano, Myšák byl výjimečný, což dokazoval dřív v Litvínově i teď na šampionátu, ale jinak nám dobrá střelba chybí.

Obránci nepropadli, hráli slušně a na to, že tam ani jeden nebyl z dorazového ročníku 2002, tak je pozitivní, že mohou hrát znovu na Vánoce v Halifaxu. Ovšem jestli nezlepšíme střelbu a zakončení, tak ani tam nemáme na první tři místa. Zvlášť se to projevilo v posledním zápase se Švédy, kteří, když měli dvě velké šance, je využili a trefili. My jsme šancí měli možná víc, ale nestřílíme, ale házíme a či pliveme puk někam doprostřed brány, zatímco oni to otřou o tyč nebo dají do míst, odkud góly padají. A to je obrovský rozdíl!

Jak se zlepšit? Jedna věc je talent a střelba, což znamená, že situaci vidíte i vnímáte a dokážete ji v klidu vyřešit. Zkrátka zvednete hlavu. Jen si vzpomeňte, jak zakončoval situace Reichel či Čaloun. Ale taky se to dá naučit jako kupříkladu Roman Červenka. Na začátku kariéry to nebyl výjimečný střelec, ale střelbu poctivě trénoval a postupem času do sebe dostal. Mimochodem, je pro mě obrovské zklamání, že nevyhrál Zlatou hokejku.

Nevím, jestli si hlasující uvědomují, že byl nejlepším útočníkem mistrovství světa, vyhrál tam bodování, ale cenu pro nejlepšího českého hráče mu nedají. Kdyby to dokázal Růža či Hlinka, taky by jim ji taky nedali? Sorry, je to pro mě nepochopitelné.

Zpět k juniorům. Střelba se tedy dá naučit, ale musí se jí kluci extrémně věnovat. Zakončení je za mě jediná věc, o které si myslím, že jsme v ní na mistrovství světa dvacítek propadli. V tom, jak dokážeme s pukem naložit, když se dostaneme do střelecké příležitosti, jsme pořád ohromně za hokejovou špičkou.