"Cílem pro šampionát je si zahrát play off. Dál bych to vůbec nerozváděl," řekl nový trenér juniorů Radim Rulík. Jeho svěřence čekají v základní skupině A ještě duely s Finskem, Kanadou a Lotyšskem.

👥 Do souboje se Slováky jdeme v tomto složení! 🇨🇿 V první obraně nechybí David Jiříček, v brance nastoupí Jan Bednář 🙌🏻

"Máme vyloženě mladé mužstvo, které bude mít šampionát i v prosinci. Ale neříkám, že by to měla být nějaká příprava, to v žádném případě," uvedl Rulík.