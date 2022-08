"Cílem pro šampionát je si zahrát play off. Dál bych to vůbec nerozváděl," řekl nový trenér juniorů Radim Rulík. Jeho svěřence čekají v základní skupině A ještě duely s Finskem, Kanadou a Lotyšskem.

Startujeme! ✊🏻 Čeští junioři vstoupí do odloženého MSJ v Kanadě duelem proti Slovensku 🇨🇿🆚🇸🇰 #U20CZE #narodnitym #jakolev #worldjuniors

"Máme vyloženě mladé mužstvo, které bude mít šampionát i v prosinci. Ale neříkám, že by to měla být nějaká příprava, to v žádném případě," uvedl Rulík.