Následoval nejlepší úsek českých hokejistů na celém turnaji. Nejprve dostal Hauser po dobré práci Ivana přihrávku na pravý kruh, odkud přes clonícího hráče přesně zamířil o tyč do branky a národní tým do 20 let nečekaně vedl. Po 191 vteřinách provedl další výpad do americké obrany Šapovaliv, jenž na postu elitního centra nahradil Guta. Mbereko sáhl do střely tak nešťastně, že si srazil puk mezi vlastní betony.