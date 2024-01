Před rokem v Halifaxu rovněž ve čtvrtfinále trápili domácí Kanadu, kterou v šesté minutě prodloužení spasil Connor Bedard. Nyní Slováci zažili proti Finům to samé v bledě modrém. Znovu prohra 3:4, znovu v prodloužení. Snad jen s tím rozdílem, že nyní tým Suomi nepotřeboval na gól v nastavení ani půl minuty…

„Těžko se to teď popisuje, všichni jsme zklamaní. Bolí to. Podobně jako minulý rok, dvakrát po sobě, je to fakt blbý pocit,“ soukal ze sebe s pěti góly a stejným počtem asistencí nejproduktivnější Slovák na turnaji Servác Petrovský.

A gólman Adam Gajan mínil, že tahle čtvrtfinálová porážka bolí ještě víc než ta loňská s výběrem javorového listu. „Těžko se hledají slova, byl to úplně jiný zápas než před rokem. Myslím si, že jsme byli lepší. Nevím, co jsem tam při gólu v prodloužení dělal, usnul jsem. Jsou to jiné pocity než před rokem,“ tvrdil brankář, jenž byl spolu s útočníkem Petrovským a obráncem Štrbákem vyhlášen nejlepším hráčem mužstva na turnaji v Göteborgu.

„Velké zklamání. Bohužel, štěstěna nám v prodloužení nepřála a zopakovalo se to, co minulý rok. Něco nám v těch prodlouženích chybí,“ stýskal si útočník Filip Mešár, jenž svým gólem na 3:3 44 vteřin před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře poslal zápas do prodloužení.

Bylo to podruhé, kdy Slováci dokázali ve třetí části hry srovnat jednogólový náskok soupeře. Před startem prodloužením se zdálo, že psychicky na tom budou lépe než soupeř. „Stále jsme věřili, měli jsme super tempo. Prostě všechno, co tým má mít, aby šel do semifinále,“ mínil 21letý útočník, jehož si Montreal předloni vybral, stejně jako krajana Slafkovského, v prvním kole draftu.

„Nevím, jestli jsem takovou ránu v životě někdy dostal. Z naší strany to byl neskutečný zápas, ale teď jsme všichni na dně. Bolestivá prohra. Byl to poslední rok, poslední šance, kdy jsme mohli něco dokázat, a nám se to zase takhle o kousíček vymstilo,“ říkal jen pár minut po konci zápasu kapitán Adam Sýkora.