Úspěšný Flynnův comeback, ale zase s prohrou. Velká škoda, bohužel jsme udělali víc chyb, štve ho

Je těžké podat dobrý výkon a nemít ani bod?

Hodně mě to mrzí. Velká škoda. Začátek byl výborný. Vletěli jsme na ně, skoro nebyli ani u nás v pásmu. Cítili jsme se všichni dobře, ale pak nastal malý utlum, protože jsme dostali dva góly, pak už to bylo nahoru dolů.

Nahlodaly vás dva inkasované góly během jedenácti vteřin?

Je to možný, ale pak jsme se zase zpátky do zápasu dostali a hráli jsme opět dobře. Těžko asi hledat zlomový bod.

Co vyrovnávací gól Sparty na 4:4 ve vaší přesilové hře?

Možná ten byl zlomový. Tím jsme je dostali zase trochu na koně. Tohle byla škoda. Bylo tam nedorozumění a vlastně gól úplně zadarmo. Před třetí třetinou jsme si říkali, že vyhraje tým, který bude chtít víc a neudělá chybu navíc. My jsme ji udělali a bohužel jsme dostali další gól. Pak už jsme tolik ze hry neměli, až na dvě tři šanci si to Sparta pohlídala. Zítra si ještě něco rozebereme, a pak jdeme zase na to. Nemá cenu se v tom nějak babrat. Zápas byl dobrý, akorát jsme udělali víc chyb.

Podruhé v řadě jste doma inkasovali pět branek. Jde o varující bilanci?

Určitě, není to ideální. U sebevědomého soupeře by se nemělo stávat, že mu nasypete pět gólů. Doma by se tohle stávat nemělo.

Může být pro vás malou náplastí na prohru to, že vás dobrý výkon viděli v Liberci reprezentační trenéři?

To ani nevím, ale jsem, samozřejmě rád, že se to takhle povedlo. Bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Už by to chtělo zase bodovat. Jak jsem se vrátil do vítězné sestavy, tak jsme zase prohráli. Doufám, že to nebude takhle pokračovat…

Blížící se Švýcarské hokejové hry jsou pro vás motivací?

Samozřejmě bych byl za pozvánku vděčný, ale spíš s tím nepočítám, protože je těžké se vracet do zápasového rytmu, když z něho vypadnete. Kluci mají herní praxi najetou, kdežto já jsem už skoro zapomněl své rituály. Uvidíme, neupínám se k tomu.

Musel jste si je připomenout?

Nemám jich hodně, jde to nějak popořadě, a už jsem si říkal, jak to vlastně bylo… Ale ve výsledku je to jedno, jak je člověk udělá. Někdy je spíš svazující a lepší tak hodit trochu za hlavu.

Chyběl jste přesně měsíc. Byla pro vás pauza už dlouhá?

Už to bylo na palici. Furt se jenom trénovalo, už jsem moc rád, že jsem zpátky. Vidět kluky, jak se radují, a nebýt u toho je těžký.

Ale paradoxně to vypadá, že vám pauza prospěla.