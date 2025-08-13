Válel v NHL, teď si podmanil Austrálii. Nad produktivitou Američana zůstává rozum stát

Článek
Maximem 40letého útočníka bylo v NHL 60 bodů. V Austrálii mu jich k této metě chybí už jen deset. Rozdíl je v tom, že zatímco za Atlantikem na ně potřeboval 72 zápasů, u protinožců mu jich stačilo neuvěřitelných 11. Booth má v AIHL 25 branek a stejný počet asistencí. V průměru tedy čtyři a půl bodu na utkání.
Rodák z Detroitu se hokejem v Austrálii evidentně baví. Góly navíc dává krásné, což předvedl minulý týden proti Brisbane.
If this isn't the AIHL goal of the season from the Melbourne Ice's David Booth, then we'd like to see what is! pic.twitter.com/4owuMaKqtr— AIHL (@AIHL) August 7, 2025
Na výhře 10:6 se podílel hned osmi body (3+5), byť je jedním dechem třeba dodat, že kvalita bránění soupeřů nebyla zrovna oslnivá. Pomáhá i fakt, že Melbourne australskou konkurenci drtí, po 25 odehraných zápasech vede s náskokem 15 bodů na nejbližší pronásledovatele.
Americký útočník se v průběhu kariéry stal hokejovým cestovatelem. V NHL nastřádal celkem 530 zápasů v základní části, ale za deset let v lize naskočil pouze k pěti duelům v play off. Největší stopu zanechal na Floridě, kde v sezoně 2008/09 zaznamenal 60 bodů (31+29).
Postupně si zahrál ještě za Vancouver, Toronto a Detroit. Odskočil si i do KHL, Norska, Německa a letošní sezonu začal v Maďarsku.
Teď ale v Austrálii útočí na všechny možné pomyslné rekordy.