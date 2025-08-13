Hlavní obsah

Válel v NHL, teď si podmanil Austrálii. Nad produktivitou Američana zůstává rozum stát

V NHL neplatil za tu úplně nejzářivější hvězdu, ale zanechal v ní velkou stopu. Teď si útočník David Booth užívá hokejového důchodu v australském Melbourne. V poloprofesionální soutěži svými kousky naprosto drtí konkurenci.

Útočník David Booth ještě v dresu Floridy. Archivní snímek

Maximem 40letého útočníka bylo v NHL 60 bodů. V Austrálii mu jich k této metě chybí už jen deset. Rozdíl je v tom, že zatímco za Atlantikem na ně potřeboval 72 zápasů, u protinožců mu jich stačilo neuvěřitelných 11. Booth má v AIHL 25 branek a stejný počet asistencí. V průměru tedy čtyři a půl bodu na utkání.

Rodák z Detroitu se hokejem v Austrálii evidentně baví. Góly navíc dává krásné, což předvedl minulý týden proti Brisbane.

Na výhře 10:6 se podílel hned osmi body (3+5), byť je jedním dechem třeba dodat, že kvalita bránění soupeřů nebyla zrovna oslnivá. Pomáhá i fakt, že Melbourne australskou konkurenci drtí, po 25 odehraných zápasech vede s náskokem 15 bodů na nejbližší pronásledovatele.

Americký útočník se v průběhu kariéry stal hokejovým cestovatelem. V NHL nastřádal celkem 530 zápasů v základní části, ale za deset let v lize naskočil pouze k pěti duelům v play off. Největší stopu zanechal na Floridě, kde v sezoně 2008/09 zaznamenal 60 bodů (31+29).

Postupně si zahrál ještě za Vancouver, Toronto a Detroit. Odskočil si i do KHL, Norska, Německa a letošní sezonu začal v Maďarsku.

Teď ale v Austrálii útočí na všechny možné pomyslné rekordy.

