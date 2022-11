Anglie si se slaboučkým Walesem poradí, hlásí dvorizek

Mistrovství světa ve fotbale jde do závěrečné fáze skupinových bojů. Situace v „béčku" je pořádně zamotaná. Vedoucí Anglie vyzve poslední Wales. Půjde o hodně. Do osmifinále se mohou dostat stále všechny čtyři týmy! Albionu stačí k postupu do vyřazovací fáze získat pouhý bod. Draci potřebují porazit Angličany a zároveň věřit ve výhru USA nad Íránci.

Foto: Tipsport Anglie si se slaboučkým Walesem poradí, hlásí dvorizekFoto : Tipsport

Článek Jaké rozluštění bude mít tato zápletka? Vsaďte si. Založte si účet u Tipsportu, získejte 500 Kč zdarma na své první sázky a skórujte v live sázkách! Od Kanea a spol. se čekala mnohem hladší jízda. Po suverénním startu s Íránem (6:2) přišel nemastný neslaný výkon v konfrontaci s USA (0:0). Společná bilance s Walesem v zápasech pod hlavičkou FIFA hovoří jednoznačně ve prospěch favorizovaných Three Lions. Draci odvěkému rivalovi podlehli hned jedenáctkrát a pouze jednou dokázali remizovat (1973). Kdo ovládne první britské derby těchto soupeřů na MS? Na programu je také další trojice atraktivních partií. O postup do play off si to rozdají Ekvádor se Senegalem. Výhodnější pozici drží Jihoameričané, kterým stačí plichta k jisté účasti ve vyřazovací části. Nizozemsko bude chtít potvrdit roli favorita s domácím outsiderem z Kataru a brány osmifinále otevře také úspěšnější z dvojice Írán - USA. Wales si může balit kufry „Anglie má mnohem kvalitnější kádr než Wales. Three Lions se prezentují rychlým a přímočarým herním stylem, kdežto draci předvádějí strašný fotbal. Až na Garetha Balea jsou podprůměrným týmem, který se nemůže srovnávat s výběrem trenéra Southgatea. Albion si musí dojít pro tři body. Slaboučký Wales porazí rozdílem třídy,“ hlásí sázkař s nickem dvorizek, jenž zanalyzoval triumf Anglie v kurzu 1,44. Necháte se inspirovat? Zpestřete si turnaj Tipovačkou o 5,5 milionu korun, které skutečně rozdáme! Soupeři vám budou i Zdeněk Grygera s Martinem Škrtelem. Předčíte je? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.