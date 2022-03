Bitva na Old Trafford a Haller v akci!

Vyrovnaný, minimálně tedy co do výsledku, byl i úvodní střet mezi Atlétikem a Manchesterem United, kterému remízu 1:1 zajistil deset minut před koncem Anthony Elanga. Hlavní pozornost ovšem bude upřena na Cristiana Ronalda, jenž ve víkendovém šlágru Premier League skolil hattrickem Tottenham a zajistil rudým ďáblům tři body (3:2). Kdo se bude radovat na Old Trafford?