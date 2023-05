Bohemka se Slováckem na dálku o poháry!

První česká liga má na programu poslední kolo. V sobotu se dohraje skupina o titul, ve které zbývá vyřešit poslední otázkou. Tou je, který tým skončí na čtvrtém místě a zajistí si pohárovou Evropu. Mohou to být fotbalisté Bohemians, kteří hostí Olomouc, nebo Slovácko mířící do Edenu. Sigmě ani Slavii už o nic nejde, takže je otázkou, do jaké míry budou tyto kluby klást odpor. Co myslíte vy? A jak dopadne utkání Sparty s Plzní?

Foto: Tipsport Bohemka se Slováckem na dálku o poháry!

Článek Vsaďte si a sledujte kompletní program v přímých přenosech na TV Tipsport! Slovácko ve Vršovicích nečeká nic lehkého. Vzhledem k tomu, že ztrácí na Bohemians dva body a v základní části skončilo za klokany, potřebuje vyhrát a zároveň porážku zelenobílých. Už první úkol ale nebude žádná brnkačka. Borci z Uherského Hradiště totiž v předešlých čtyřech duelech vždy jen remizovali. Navíc Slavia je doma neskutečně silná a vyjma krajně nevydařeného duelu na Spartě, která se probránila k výhře, v uplynulých pěti kolech vše ovládla. Bohemku čeká doma Olomouc s vědomím toho, že k účasti v evropských pohárech jí stačí remíza bez ohledu na výsledek Slovácka. Hanáci sice z předešlých pěti střetů třikrát padli, ale v minulém kole řádně potrápili Slavii. Nicméně brzké dvoubrankové vedení nakonec nepřetavili ani v bod. V Ďolíčku si fanoušci zvykli na úspěchy a série šesti duelů bez porážky jim určitě dělá radost (4-2-0). Mistrovská kocovina? Posledním sobotním střetnutím bude konfrontace mezi Spartou a Plzní. Viktoria čeká na tříbodový zisk již šest kol (0-2-4) a ráda by tuto šňůru ukončila. Vzhledem k tomu, že sparťané dost možná ještě slaví titul, mají k tomu hosté velmi slušné podmínky. „Za normálních okolností bych jasně favorizoval Spartu, jelikož forma Plzně je opravdu hrozná, nicméně Sparta v úterý získala po devíti letech titul a určitě už proběhly velké oslavy, hráči toho budou mít plnou hlavu, místo toho, aby se plně koncentrovali na bitvu s Plzní, ve které už jim ale o nic nejde. V Itálii po zisku titulu prohrála Neapol s Monzou, ve Španělsku zase Barcelona se San Sebastianem, a nyní očekávám, že se totéž stane Spartě,“ uvádí v analýze s kurzem 5,11 Rosberg001. Jdete do toho? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.