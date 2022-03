Boj o MS! Vyřadí Češi švédské hvězdy?

Co tedy nakonec bitva se žlutomodrými přinese? Ruzickaj věří, že parta okolo Tomáše Součka v základní hrací době neprohraje v kurzu 1,64. „Velké změny čekáme především v obranných řadách. Nováčci se alespoň budou moci ukázat a potvrdit, že si nominaci zaslouží. Přeci jen všichni budou hrát o účast v Kataru, což by pro mnohé byla životní šance, která se nemusí nikdy opakovat. Vidím to na opatrný zápas od úvodního hvizdu s minimem gólů. Domácí celek požene přes 50 tisíc fanoušků, ale pořád lepší, než čelit Itálii nebo Portugalsku,“ napsal v analýze.