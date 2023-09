Boj o ušatý pohár začíná! Na úvod šlágr PSG vs. BVB

Srdce nejednoho fotbalového fanouška plesá. Liga mistrů je zpět! Ty nejlepší evropské celky si opět dají dostaveníčko pod elektrizující znělkou milionářské soutěže, a i letos se bude na co dívat. Hned v prvním hracím dni je tahákem bitva Paris Saint-Germain s Borussií Dortmund. Do akce se navíc může dostat i jeden český reprezentant. Jak to vidíte?

Foto: Tipsport Boj o ušatý pohár začíná! Na úvod šlágr PSG vs. BVB

Článek Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky! Hodně těžká je skupina F, kde si to o dvě postupová místa rozdá AC Milán, Borussia Dortmund, Newcastle a Paris Saint-Germain. Jakékoli zaváhání tak může mít v postupové matematice fatální následky. I proto bude nesmírně důležitý výsledek prvního utkání. AC hostí straky, ale ani v kabině jednoho celku nepanuje ideální atmosféra. Milánští dostali o víkendu v derby od Interu výprask 1:5. Anglický celek sice vyhrál (1:0 s Brentfordem), ale předtím v Premier League rupnul třikrát po sobě. Bitva v Parku princů Drama slibuje i druhý střet skupiny. V hlavním městě Francie se představí Borussia Dortmund. Nechybělo moc a šlo by o souboj úřadujících mistrů, to by ovšem německý gigant nesměl totálně zpackat poslední kolo uplynulého ročníku Bundesligy. PSG v létě opustila celá řada hvězd včetně Lionela Messiho, Neymara nebo Marca Verrattiho. I proto možná Pařížané z prvních pěti ligových duelů brali jen dvě výhry (2-2-1), když v minulém kole nestačili doma na Nice (2:3), na čemž nic nezměnily ani dva zásahy Kyliana Mbappého. Vestfálský celek v aktuální sezoně ještě neprohrál, přesto jeho ligová bilance 2-2-0 fanoušky moc netěší. Především je mrzí ztráta dvoubrankového vedení proti Heidenheimu (2:2). Minimálně jeden přesný zásah na každé straně očekává Igor2358 v kurzu 1,49. „Oba týmy mají značné problémy v defenzivě a zároveň dost hráčů na marodce. Na druhou stranu jsou známé schopností skórovat,“ napsal v analýze. Oči českých fanoušků budou směřovat do Nizozemska, kde bude Feyenoord, jehož barvy od léta hájí někdejší slávista Ondřej Lingr, hostit skotský Celtic. Naváže ofenzivní záložník na vydařený souboj s Heerenveenem, ve kterém po minutě pobytu na hřišti přispěl gólem k výhře 6:1, a znovu se zapíše mezi střelce? Sázejte! Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kčna své první sázky!

