České trio v play off Konferenční ligy? Bude to makačka!

Sešívaní měli v minulém utkání v Edenu na lopatě Feyenoord, ale v samotném závěru obdrželi vyrovnávací branku na 2:2. Postup však mají nadále ve vlastních rukách. K jistotě pokračování v pohárové Evropě jim stačí uhrát na půdě Unionu Berlín alespoň bod, což by znamenalo konečnou druhou příčku v tabulce, ve které mají zatím na svém kontě sedm bodů. V září Pražané německého soupeře porazili 3:1 a na tento výsledek chtějí navázat. Formu na to rozhodně mají. Z posledních osmi duelů sedm vyhráli s čistým kontem a jen jednou remizovali.

Sparta se ještě bude muset snažit, aby pro ni nebyl podzim konečnou na evropské scéně. Klíčový duel na hřišti Rangers před 14 dny totiž nezvládla a padla 0:2, což ji po domácí výhře nad skotským týmem 1:0 posunulo do nepříjemné pozice. Již totiž borce z Glasgow v tabulce nemůže přeskočit. Proti Bröndby tak hraje alespoň o třetí flek, který by ji posunul do Konferenční ligy. Matematika hovoří jasně. Jakýkoli bodový zisk znamená pro tým Pavla Vrby vstupenku do jarních bojů.