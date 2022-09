Conor McGregor se stal novým globálním ambasadorem společnosti XTB

Úspěchy ale McGregor slaví i mimo oktagon. V roce 2018 založil společnost Proper No. Twelve Irish Whiskey, která se stala nejrychleji rostoucí značkou whisky na trhu. Kromě Proper No. Twelve investoval také do dalších produktů, například regeneračního spreje TIDL, tréninkového programu McGregorFast., Black Forge Inn v Dublinu, a mezi jinými i do série videoher Dystopie: Conquest of Heroes a Forged Irish Stout. Takto diverzifikované portfolio pomohlo McGregorovi umístit se na prvním místě v žebříčku „Nejlépe vydělávající sportovci" magazínu Forbes za rok 2021.