Čtvrtfinále MS: Samba kanárků a další šok v podání Maroka?

Dosavadní průběh šampionátu přinesl nejedno překvapení. Do play off se například vůbec nepodívali reprezentanti Německa, stejně jako Belgičané. Naopak úvodní kolo vyřazovacích bojů se neslo ve znamení předzápasových prognóz. Až na to předposlední. V něm měli roli velkých favoritů proti Maroku potvrdit Španělé, ale selhali. Africkému celku nedokázali dát gól, při penaltách všichni tři exekutoři hájící barvy La Roja zklamali a zaslouženě balí kufry.