Dechberoucí finále očima úspěšných sázkařů

Podobně to zkusil i 9Maro. Ten o pár minut dřív ukázal za 2 426 Kč na neprohru fotbalistů ze země galského kohouta, kteří v té době ztráceli dvě branky. I on tak po hvizdu sudího ukončující základní hrací dobu mohl kasírovat. Na konto mu připlulo krásných 29 112 Kč .

Hodně sledované bylo i utkání o třetí místo mezi Chorvatskem a Marokem. Pustil se do něj třeba Luki1986, jenž vsadil 1 213 Kč na over 2,0 gólu v první půli v kurzu 5,91. K výhře potřeboval alespoň tři přesné zásahy. V případě dvou branek by se mu vrátil vklad a jeden nebo žádný přesný zásah by znamenal smůlu. Úvodní dějství jihoevropský celek ovládl 2:1 a tipér mohl slavit zisk 7 169 Kč.