Demolice Realu i gólové hody v prvních půlích!

V tom nejlepším světle se předvedli i marko26 a lubobo. Zatímco prvně jmenovaný si na parádní výhru bohatě vystačil s jednou fotbalovou příležitostí, druhý jich do akovky nacpal mnohem víc a udělal dobře. Zapojte se také do komunity sázkařů a užijte si vzrušení ze hry. Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Marko26 rozhodl o osudu El Clásica. V neděli pár minut před začátkem ostře sledované konfrontace mezi Realem Madrid a Barcelonou, do které v roli mírného favorita vstupoval bílý balet, ukázal na triumf hostů a minimálně čtyři branky v kurzu 8,5. Odvážný tip navíc podpořil neméně odvážným vkladem ve výši 4 921 Kč a čekal, jak se jeho tiket bude vyvíjet. Již během úvodních minut bylo jasné, podle jakých not se na Santiago Bernabéu bude hrát a záhy se obraz hry začal promítat i ve skóre, které se nakonec zastavilo na výsledku 4:0 pro Blaugranas. Marko26 tak zkasíroval krásných 41 829 Kč !

To lubobo na to šel jinak. Za 123 korun ukázal na sedm středečních fotbalů a pokaždé zvolil stejný typ sázky – minimálně dvě branky v první půli, který vybral ve všech sedmi případech. Kurzy se pohybovaly od 1,8 do 2,3. Není se proto co divit, že celkový se mu vyšplhal na parádních 193,84. Jeho predikce se ukázala jako bezchybná, což mu vyneslo 23 847 Kč. A jakou strategii zkoušíte vy?