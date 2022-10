Derby pražských „S“: Další zmar Slavie?

Naposledy si to Slavia se Spartou rozdala v závěru loňské sezony. Ze tří bodů se tehdy radovali fotbalisté v rudých dresech po výsledku 2:1. Naneštěstí jim to nebylo nic platné, protože už před zápasem bylo jasné, že si Sparta, stejně jako Slavia, nemůže v tabulce polepšit. Letenští tak opět potvrdili, že se jim na červenobílé začalo po dlouhém období konečně dařit. Z předešlých čtyř soubojů uspěli hned třikrát, přičemž ve dvou případech se jim to povedlo s čistým kontem.