Do třetice všeho dobrého? Krejčíková nechce znovu končit!

Nasazená čtyřka Krejčíková změří ve druhém kole síly s dvacetiletou Číňankou Wang Si-jü, která v roce 2018 ovládla juniorské US Open a aktuálně okupuje 139. příčku v žebříčku WTA. Do hlavní soutěže se dostala na divokou kartu a v prvním kole vyřadila Slovenku Viktorii Kuzmovou. Dvouhru hraje Krejčíková v Melbourne potřetí, ale v předešlých dvou startech pro ni bylo konečné právě druhé kolo. Zlomí vítězka loňského French Open tuto sérii a naváže na skalp Andrey Petkovičové?

V ženské dvouhře je top kurzovou favoritkou Australanka Ashleigh Bartyová, světová jednička. Co na to sázkař Ivan2728? „Nebude mít konkurenci. Je to žihadlo. Protože to, co v úvodu sezony předvádí, se nedá nazvat jinak než spanilá jízda. Nedávno ovládla turnaj v Adelaide. Vybouchala tam Gauffovou (22. hráčku WTA), Keninovou (12.), Šwiatekovou (9.) a Rybakinovou (13.). Ashleigh už má dva grandslamové tituly – z Wimbledonu (2021) a French Open (2019). Do sbírky teď přidá i ten domácí,“ míní Ivan2728 v analýze s kurzem 4.