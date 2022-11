Dostane Sparta po fiasku v derby výprask i v Plzni?

Dvanáct bodů po 13 utkáních, takový je rozdíl mezi první Plzní a třetí Spartou v tabulce nejvyšší české ligy. Nyní si to oba celky rozdají v přímé konfrontaci a fanoušci věří, že se bude na co dívat. Viktoria v úterý potrápila v závěrečném duelu Ligy mistrů Barcelonu, když ve Štruncových sadech padla 2:4. V Champions League sice nezískala ani bod, zato v lize ještě ani jednou nerupla (11-2-0). To její rival je na tom o poznání hůře. Porážka 0:4 z derby pražských "S" byla už jeho sedmou ztrátou v ročníku (6-5-2).

Foto: Tipsport Dostane Sparta po fiasku v derby výprask i v Plzni?Foto : Tipsport

Když se v Plzni oba týmy potkaly naposledy, byla z toho výhra Západočechů 3:0. To ale nebylo nic nového. Přeci jen ve Štruncových sadech Sparta od dubna 2018 (2:2) rupla sedmkrát v řadě. A pohled na její současnou formu nedává fanouškům pražského celku moc nadějí, že by tato černá série mohla nyní skončit. Na ligové scéně Viktoria uspěla v předešlých čtyřech soubojích při skóre 11:1. Sparta ve stejném období urvala jen o tři body méně, ale prohra se Slavií z minulého kola byla hodně bolestivá. Zajímavé je, že na Letné střídají série. Před zpackaným duelem v Edenu vyhráli čtyřikrát v řadě, předtím pětkrát po sobě remizovali, a ještě dříve zapsali tři triumfy. Že by se nyní rýsovala další šňůra, tentokrát porážek?

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.