Draft NHL: Jak si povedou Slafkovský či Jiříček?

Blíží se draft NHL, tedy výběr největších hokejových talentů z celého světa. Ten letošní se uskuteční 7. a 8. července v montrealské hale Bell Centre. A v očekávání jsou i české naděje. Mezi prvními deseti jmény by mohlo zaznít i to Davida Jiříčka, osmnáctiletého plzeňského obránce. Právo první volby má Montreal, následuje New Jersey, Arizona a další.

Foto: Tipsport Draft NHL: Jak si povedou Slafkovský či Jiříček?Foto : Tipsport

Post jedničky by měl podle celé řady prognóz renomovaných odborníků patřit Shaneovi Wrightovi z týmu Kingston Frontenacs z Ontario Hockey League. Další horkým aspirantem na první pozici v draftu NHL je slovenský talent Juraj Slafkovský. Rodák z Košic za sebou má úspěšnou sezonu ve finském TPS Turku, ale blýskl se především na hrách v Pekingu, kde ještě coby 17letý vstřelil sedm branek v sedmi utkáních! Nemec před Jiříčkem Slovenské barvy bude hájit i Šimon Nemec, který podle tipéra s nickem StrojarNaCracku bude zvolen dřív než Jiříček. „Šimon je ofenzivně laděný obránce, nějakou dobu už hraje s chlapy a dostal pár příležitostí i v národním týmu. V Nitře mu to celkem pálilo, což skauti určitě nepřešli bez povšimnutí. Na svůj věk je velmi vyspělý a produktivní. Po tvořivých ofenzivních becích by měla být rvačka. V neprospěch Jiříčka, který Nemce převyšuje nejen ve fyzických parametrech, ale i v defenzivních činnostech, mluví to, že byl delší dobu zraněný," napsal v analýze s kurzem 1,45.

