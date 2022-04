Drama do posledního kola: Slavia, nebo Plzeň?

Tabulkově nejpoutavější by měl být střet Mladé Boleslavi a Plzně. Západočeši v případě triumfu nad Bolkou a ztráty Slavie půjdou do čela soutěže! Aktuálně sedmý tým z města automobilů má stále šanci proklouznout do skupiny o titul. Pokud by Hradec Králové padl na hřišti Bohemians, tak by hráčům FKMB stačila pouze remíza díky lepší vzájemné bilanci s Východočechy (3:2, 2:2). Podaří se Hoftychově družině získat vstupenku mezi elitní šestku?