EL: Mourinhovo AS chce pokořit finálové krále ze Sevilly

Poslední ligový střet čeká o víkendu i AS Řím, který do něj rozhodně nepůjde v pozici, jakou si ještě před pár týdny představoval. V tabulce mu patří šestá pozice s 60 body. Tedy o bod za Atalantou a o bod před Juventusem. Nutno ovšem poznamenat, že mohlo být mnohem lépe. Vlci z předešlých sedmi soubojů v Serii A urvali pouhé čtyři body (0–4–3), což pochopitelně znamenalo velký propad průběžným pořadím.

Fotbalisté z věčného města loni ovládli Evropskou konferenční ligu a nyní mohou úspěch na evropské scéně zopakovat. Pokud by se jim to povedlo, stali by se teprve druhým italským celkem v historii, který by získal dvě trofeje v evropských pohárech v řadě.