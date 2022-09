Eurobasket 2022: Konec Finska a domácích Němců?

Úvodní úterní čtvrtfinálový mač mezi Španělskem a Finskem bude soubojem dvou týmů, které v osmifinále nebyly favority. Jihoevropané překvapivě vyřadili Litvu po prodloužení, Suomi si pak poradili se silným Chorvatskem. Kdo bude slavit po závěrečném klaksonu? Podle kurzů to budou Španělé a sázkaři z největší komunity to vidí stejně. Založte si účet u Tipsportu, získejte 300 Kč zdarma na své první sázky sledujte ME v přímých přenosech na TV Tipsport a bavte se v live sázkách!