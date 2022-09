Eurobasket na TV Tipsport: Klíčový boj! Sejmou Češi Izrael?

Jinak se jim vidina postupu do berlínského osmifinále rozplyne. Zvládnou čtvrteční bitvu? Veselý a spol. se v posledním utkání skupinové fáze postaví Izraelcům. Vsaďte si u Tipsportu a sledujte Eurobasket živě na TV Tipsport . Založte si účet a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky.

Tým trenéra Ginzburga má bilanci 1-3. Trápí se hlavně v obraně. Soupeři ho zasypali 358 body. U Izraele svítí dva triumfy a stejný počet neúspěchů. Naposledy přitom padl se Srbskem 78:89. Tento výsledek udržel Česko ve hře o play off. Napíše nároďák za pražskou skupinou vítěznou tečku? Postoupí? Pokud favorizovaní Finové o pár hodin dříve skolí Nizozemsko, půjde dál. V opačném případě by rozhodovalo skóre.

Dáme to!

Sázkař JirkaF věří Česku: „Nejprve budu fandit Finům, kteří vyzvou Nizozemce. Nám pak stačí jakékoliv vítězství nad Izraelem. Minule proti Markkanenovi a spol. jsme podali dobrý výkon. Především ve 4. čtvrtině jsme viděli agresivní basketbal s hodně fauly. Celkově ale Seveřané byli o těch 10 bodů prostě lepší. Teď do toho musíme dát všechno. Pikantní je to, že naše mužstvo vede izraelský trenér. Snad to pro nás bude výhoda.“