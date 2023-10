Fotbalová liga je zpět! Dočkáme se překvapení?

Reprezentační přestávka české fanoušky příliš nenadchla. Nyní se do akce vrací klubový fotbal, k němuž se nyní upírají zraky příznivců toužících si vylepšit náladu a pokochat se zajímavými zápasy. O to by se měly postarat především přední české celky. Plzeň míří do Liberce, Slavia hostí Slovácko a Sparta si to doma rozdá s Českými Budějovicemi. Trefíte výsledky?

Foto: Tipsport Fotbalová liga je zpět! Dočkáme se překvapení?

Článek Vsaďte si u Tipsportu, sledujte kompletní program tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže živě na TV Tipsport a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky! Jedním z taháků sobotního programu je bitva Liberce s Plzní. Oba celky se nachází ve zcela odlišném rozpoložení. Zatímco Slovan čeká na ligovou výhru již šest kol (0-2-4) a tabulkou se propadl až na 11. místo, Viktoria je na tom o poznání lépe. Z uplynulých 16 soutěžních duelů prohrála jediný - koncem září nestačila v Praze na Spartu (1:2). Před reprezentační pauzou si s chutí zastřílela v poháru, ve kterém 10 góly smetla Mariánské Lázně. Radost v Edenu? Zajímavá konfrontace je na programu v Edenu, kde se druhá Slavia postaví Slovácku. Sešívaní z minulých tří ligových kol získali jen pět z devíti možných bodů, když ztratili se Spartou (1:1) a v Teplicích (0:0). Nadále ovšem drží neporazitelnost v české nejvyšší soutěži, o kterou nebudou chtít přijít. Vzhledem k tomu, že s týmem z Uherského Hradiště nepadli osmkrát v řadě (7-1-0) a předešlé tři domácí vzájemné střety ovládli s čistým kontem při skóre 9:0, nemusel by to být takový problém. A ofenzivní hody v podání SKS budou k vidění i nyní. Alespoň si to tedy myslí Pustapolom a ukázal na minimálně tři přesné zásahy domácího celku v kurzu 2,25. „Sešívaní byli sice v uplynulých týdnech pod mírnou kritikou, která však po demolici Šeriffu 6:0 a triumfu v Liberci 3:2, kde brzy prohrávali o dva góly, částečně utichla. Tomuto tipu nahrává i fakt, že atmosféra ve Slovácku má údajně k ideálu daleko,“ uvedl sázkař v analýze. Rudí bez problémů Sparta, která se během srazu národního týmu vyhřívala na prvním místě tabulky, se těší na střet s Českými Budějovicemi. S těmi nerupla šestkrát v řadě (4-2-0), když ani jednou neinkasovala, ale zároveň v tomto půltuctu utkání dala jen šest branek. „Pražané mají obrovskou kvalitu. Daří se nejen útočníkům, ale také záloze. Navíc se začíná rozehrávat Olatunji. Vzhledem k tomu, že Dynamo venku dostává hodně gólů a Sparta je hlavně doma velmi silná, očekávám vítězství ACS nejméně o dva přesné zásahy,“ napsal v analýze s kurzem 1,44 dirtymatty92. Půjdete do toho s ním? Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

