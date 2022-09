Fotbalové trefy napříč zeměkoulí!

Juniorům to střílí!

Tipérovi s nickem marv877 se na poslední chvíli povedl skvělý kousek. Necelou minutu před začátkem utkání Turecka s Lucemburskem do 19 let vytušil, že v prvním poločase padne čtyři a více branek v kurzu 12,20. Domácí vyrovnali ve 38. minutě na 2:2 a marv877 mohl začít s oslavami. Do příležitosti vložil 5 000 Kč, které se rozmnožily na konečných 61 000 Kč.