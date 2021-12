Gigantický vklad a dvě tváře cashoutu!

Quiqsilver55 se s tím nemazal. Z široké nabídky si vybral jedinou a hned pořádně pikantní. V madridském derby rozhodl o vítězství Realu v kurzu 1,88 a tuto příležitost osolil za neuvěřitelných 209 tisíc korun. Bílý balet se po gólu Karima Benzemy dostal do vedení, které po změně stran ještě zvýraznil Marco Asensio. Los Blancos nakonec zvítězili 2:0 a quiqsilver55 shrábl 395 920 Kč !

Lebi88 v akovce, ve které neopomněl využít Extratip, ukázal na 15 fotbalů. Výsledky ho nezajímaly, důležité pro něj byly góly. V drtivé většině vyhlížel minimálně dva přesné zásahy. Za deset tisíc korun mohl zkasírovat 424 400 Kč, ale to by musel tiket nechat dojet až do konce. Na konto mu tedy připlulo i tak velmi krásných 194 000 Kč. Když ovšem večer zjistil, že se ve svých prognózách ani jednou nespletl, musel si drbat hlavu.