Gólové overy a sparťanská karetní show na tiketech!

Tibor2921 ví, jak si zpestřit večer. Dvakrát vsadil na gólové overy a vyplatilo se. V zápase Valladolidu s Barcelonou mířily ruce vzhůru už ve druhé minutě, kdy si stoper hostů Andreas Christensen vstřelil vlastňáka. Tipérovi nemohlo uniknout ani MS do 20 let. Zalíbilo se mu měření sil mezi Ekvádorem a Slovenskem. Co potřeboval? Přesný zásah na každé straně. Už před poločasem měl splněno a shrábl parádní odměnu ve výši 115 838 Kč.