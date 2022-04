Gulaš vyloučen! Reakce sázkařů? Pohotová

Spokojeni byli také Relliven a Merebets. Oba tušili, že Jandačova jednotka pětiminutovou přesilovku alespoň dvakrát využije (a kdyby pouze jednou, vklad by se vrátil). Reakce? Pohotová. Relliven ulovil na live tiketu kurz 8, Merebetsovi svítí fajfka u kurzu 7,7.

Drama s pohádkovou tečkou prožil i sázkař Gabin. Ten se zaměřil na druhou semifinálovou sérii. V duelu č. 3 mezi Mladou Boleslaví a Třincem se pokusil predikovat střelce. A to hned tři, navíc z jednoho týmu! Ukázal na Andreje Nestrašila, Erika Hrňu a Petra Vránu. Výsledek? Dva snajpry trefil. I to mu stačilo ke slušné výhře. Kombík s vkladem 953 Kč rozmnožil na 13 344 korun. A to nejlepší na konec: Gabin si vsadil v průběhu utkání. Po druhé třetině…