Hokej na tiketech: Extra kurzy a šok jménem Florida!

Tipér s přezdívkou Machounblboun vyhrál 26 380 Kč. Trefil kurzy 8,51 a 6,2! V NHL ho zaujala příležitost „střelec + výsledek zápasu“. V Carolině očekával zásah v podání Kotkaniemiho a porážku New Jersey, na ledě Vegas vyhlížel smutek Edmontonu a gól Stonea. Specifickou nálož poslal do Tiket arény i smoranc. Akovku přitom sestavil z totožných utkání jako Machounblboun. Věřil tomu, že Hurricanes zvítězí nebo povedou o 3 góly. To samé Golden Knights. Shrábl 24 600 Kč.