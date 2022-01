Hokejové trefy! Bezgólová nuda? Fantazie!

V duelu z opačných pólů tabulky VHL mezi Novokuzněckem a Rjazaněm věřil, že v základní hrací době nepadne ani jedna branka v kurzu 138. A nemýlil se! Za stovku tímto kouskem shrábl 13 800 Kč ! Tomu se říká čistá práce. Zkusíte to také? Založte si účet u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

To Newcastle2059 zamířil za svým úlovkem do Finska. Akovku o třech dějstvích za 350 korun sestavil výhradně ze střelců. Na góly přihrál Jaedonu Descheneauovi, Lesi Lancasterovi a Alexi Broadhurstovi. Prvně dva jmenovaní skórovali ve druhé třetině, Američan Broadhurst se ovšem v týmu IFK Helsinky nepředstavil, což bylo nakonec možná dobře. Co kdyby vyšel střelecky naprázdno… Takhle si mohl tipér spokojeně pochvalovat 10 238 Kč.