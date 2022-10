Inter vs. Plzeň! První půle přinese alespoň dva góly, říká Ruzena1473

Plzeň odcestovala do Itálie v dobré náladě. V uplynulém víkendu si ve Štruncových sadech poradila s Baníkem Ostrava 3:1 a i nadále se vyhřívá na čele tabulky. Inter prožil o poznání divočejší generálku na duel v Champions League. Tým trenéra Simone Inzaghiho vyhrál v heroické přestřelce nad domácí Fiorentinou 4:3. Vítězství modročerným borcům zajistil až v páté minutě nastavení Henrik Mkhitaryan. Prognózy před soubojem Inter vs. Plzeň hovoří jasnou řečí. Škriniar a spol. by si s českým mistrem měli bez problému poradit a zároveň oddálit čekání plzeňských fotbalistů na první bod.