Jak nezabloudit na kole? I při výběru cyklonavigace se lze ztratit

Cyklistická sezóna je v plném proudu a vy možná přemýšlíte, jak modernizovat nejen kolo, ale také příslušenství. Stále oblíbenější jsou cyklonavigace. Doby „tachometrů" s pěti, sedmi nebo deseti funkcemi a magnetem umístěným ve výpletu kola jsou už minulostí. Stejně jako do světa sportovních a chytrých hodinek, i do segmentu cyklo počítačů vstoupila GPS, mapy a chytré funkce.

Slovo „navigace" v názvu nebo popisu konkrétního zařízení může být trochu zavádějící. Navigování je jen jednou částí toho, co moderní GPS pro cyklistiku umí. Často to není funkce hlavní. Velká část zařízení je zaměřena hlavně na zobrazení údajů o aktuální jízdě a jejich následné zobrazení a vyhodnocení v aplikaci, do které se data přenesou. Mnoho uživatelů samotné navigování ani nevyžaduje, jde jim zvláště při sportovní jízdě právě o tréninková data. Trasu nebo mapu sledují jen doplňkově, případně sledují její výškový profil, aby věděli, kolik metrů do kopce ještě musí zdolat.