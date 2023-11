Karjala Cup: Předčí Česko Švédy? Sázkaři to nevidí reálně

Češi loni skončili na třetím místě. Tabulka ale byla nesmírně vyrovnaná. Šampioni ze Švédska měli jen o bod více. Svěřenci tehdejšího kouče Kariho Jalonena zaznamenali jednu výhru a dvě porážky (z toho jedna přišla až v prodloužení). Co myslíte, bude to tentokrát lepší? Nový lodivod nároďáku Radim Rulík absolvuje na Karjale svůj debut na střídačce áčka.

A brankoviště? Bude zajímavé sledovat, jak (a jestli) se s tlakem popasují zmíněný Málek (21 let) s plzeňským Dominikem Pavlátem (v sobotu oslaví 24 let). CZmio jde proti Česku Úvodní soupeř nároďáku Švédsko vedené trenérem Samem Hallamem vytasí několik zvučných jmen. A to natolik kvalitních, že na vítězství Seveřanů v kurzu 1,8 vsadil například CZmio. „Papírově nevypadá jejich tým špatně. Povolali dva mistry světa a spoustu borců se zkušenostmi z NHL. Očekávám, že budou dominovat. My máme dva mladé gólmany. Uvidíme, jak se s tím dokážou poprat,“ napsal tipér v analýze.