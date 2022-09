Klíčová bitva! Udrží se Česko mezi elitou?

Do Ligy národů vstoupila česká reprezentace velmi dobře. V prvním kole si poradila s celkem ze země helvétského kříže 2:1 a následně uhrála plichtu se Španělskem. Od té doby ale zapsala tři prohry (dvakrát s Portugalskem a ve Španělsku). To domácí výběr naopak nyní dohání nevydařený začátek soutěže, když po úvodních třech porážkách jednobrankovým rozdílem skolil oba týmy z Pyrenejského poloostrova.

Co český národní tým pod Alpami předvede? Žádný zaparkovaný autobus to nebude. Ostatně ani nemůže, pokud chce pomýšlet na záchranu. S tím přesně kalkuluje chrastinova2, která poslala do hry over 1,0 gólu v podání hostujícího celku. „Kurz přes 3 na to, že dáme alespoň dva góly a při jednom se vrací vklad, je až moc lákavý. Předpokládám, že vyhraje Švýcarsko, ale tu branku prostě dáme. Schick bude chtít odčinit zahozenou penaltu a určitě se trefí,“ uvádí sázkařka v analýze v kurzem 3,23.