Liga mistrů: Boj o postup vrcholí!

To nejlepší, co může evropský klubový fotbal nabídnout, to je Liga mistrů. Ta má nyní na programu páté zápasy v základních skupinách, ve kterých začíná být více či méně jasno o postupujících do jarní fáze. Naopak hodně zamotaná je situace ve skupině F, kde mohou všechny čtyři týmy (Dortmund, PSG, AC Milán i Newcastle) skončit na prvním, ale i posledním místě. Tušíte, co přinese nadcházející porce zápasů?

Foto: Tipsport Liga mistrů: Boj o postup vrcholí!

V Lize mistrů začíná přituhovat. Zatímco v některých skupinách je už jasno, jako například v „déčku", ze kterého postupuje San Sebastian s Interem Milán, nebo v „géčku", v němž si účast v jarních bojích již po čtyřech kolech zajistili hráči Manchesteru City a Lipska, jinde je situace zcela otevřená. Skupina smrti podle předpokladů Své by o tom mohly vyprávět kluby v „efku", které je právem nazývané skupinou smrti. Los totiž k sobě poslal hned čtyři celky s velkými ambicemi a velmi solidním finančním zázemím. Z kvarteta Dortmund, Paris Saint-Germain, AC Milán a Newcastle je na tom zatím nejlépe německý celek. Naopak zástupce anglické Premier League, jenž má v zádech suverénně nejbohatší majitele, kteří ovšem razí přeci jen jinou strategii než například Chelsea, byl před nadcházejícími duely na poslední pozici. Nutno ovšem dodat, že na BVB ztrácí jen tři body. Nyní ho čeká náročná konfrontace v Paříži, kde je domácí celek v milionářské soutěži zatím stoprocentní, když porazil Borussii i AC Milán s čistým kontem. Bude se podobný scénář opakovat? Gooner007 si to nemyslí. V kurzu 1,65 totiž dopřál oběma soupeřům minimálně jeden přesný zásah. „Straky po domácím triumfu nad PSG 4:1 dvakrát padly s Dortmundem a najednou jsou nad propastí. Hosté mají kvalitu na to, aby se ve Francii alespoň jednou prosadili. Od Pařížanů čekám ponaučení a předpokládám, že Mbappé a spol. nedopustí opakování jatek z Newcastlu a budou chtít vyhrát. Na druhou stranu defenziva v čele se Slovákem Škriniarem není neomylná," napsal v analýze.

