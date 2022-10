Liga mistrů: Další pohodlná výhra Bayernu?

Srovnání ligových výsledků Západočechů s těmi pohárovými je jako den a noc. Zatímco na domácí scéně Plzeň válí a průběžně vévodí tabulce, v Lize mistrů je tomu přesně naopak. Viktoriáni trčí na chvostu našlapané skupiny C s negativním skóre 1:12. Mohou se však opřít o široký kádr a dobrou formu z elitní české soutěže. Naposledy porazili Mladou Boleslav 2:0, na čemž se podíleli hlavně stopeři Luděk Pernica a Václav Jemelka. Co myslíte, zaskočí Bucha a spol. favorizované Bavory, nebo Mnichov nepřipustí žádné překvapení? Vsaďte si !

„Bayern se po nedávné výhře nad Leverkusenem vrátil do formy. O góly se stará skoro celý tým, což jasně ukazuje sílu Mnichova. I přesto, že Plzeň nebudí takový respekt, tak neočekávám, že by Nagelsmannovi svěřenci cokoliv podcenili. Viktoriány trápí řada absencí. A jejich výkony? Bída. Zalézají do bloku, brání, odkopávají. Nedá se na to koukat. Budu upřímný, čekám další debakl pro domácí. Tipuji, že Plzeň dostane minimálně tři branky, ale sama žádnou nevstřelí. Pokud bude hrát jako dosud, tak to musí vyjít,“ napsal v analýze s kurzem 2,96 sázkař Ronvo.