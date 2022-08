Liga mistrů: Poradí si Plzeň s nebezpečným Tiraspolem?

Viktoria Plzeň bude na neutrální půdě v Kišiněvě bojovat s Šeriffem Tiraspol o postup do čtvrtého předkola Ligy mistrů, které by Západočechům zaručilo účast minimálně v základní skupině Evropské ligy. Parta okolo trenéra Michala Bílka prošla do další fáze přes HJK Helsinky, které se dokázaly prosadit pouze jednou (2:1 a 5:0).

Foto: Tipsport Liga mistrů: Poradí si Plzeň s nebezpečným Tiraspolem?Foto : Tipsport

Článek Zvládnou Bucha a spol. vstoupit vítězně také do prvního dvojzápasu s moldavským celkem? Založte si účet a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky. Plzeňským fotbalistům se v sobotu nepovedl start do nového ročníku 1. české ligy. V Teplicích dosáhli pouze na remízu 2:2. Teď však na modročervené číhá mnohem těžší protivník s mnohonárodnostní skladbou kádru. Tiraspol v klíčové odvetě porazil Maribor 1:0 a mohl střádat plány na dalšího soupeře. Tým z Podněstří se však kvůli politické situaci v této oblasti nemůže opřít o výhodu domácího prostředí. Zúročí viktoriáni problémy „domácích“ ve svůj prospěch? Jaký průběh tipujete vy? Podívejte se na kurzovou nabídku a vsaďte si. Plzeň postoupí! „Z mého pohledu neexistuje méně sympatický klub, než je Šeriff. Každým rokem láká do svých řad ne moc známé, ale kvalitní cizince na velmi slušnou gáži. Většina hráčů z loňské sezony již odešla (včetně trenéra) a tento tým nemá ani zdaleka stejné kvality jako soupiska z minulého roku. To Plzeň ukázala proti Helsinkám své přednosti a sílu. Psychická jistota v podobě jisté účasti v pohárech na podzim může hostům v duelu pomoci. Zmínit musím také skvělou formu Jana Sýkory. Západočeši disponují lepší mančaftem a měli by postoupit,“ uvádí Gooner007 ve své analýze v kurzu 1,57. Půjdete do toho také? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 150 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.