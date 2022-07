Liga mistrů: Poradí si Viktoria Plzeň s finským šampionem?

Viktorii Plzeň čeká ostrý vstup do nové sezony. Parta trenéra Michala Bílka bude v Helsinkách bojovat o postup do třetího předkola Ligy mistrů, které by Hejdovi a spol. zaručilo účast minimálně v základní skupině Evropské konferenční ligy.

Foto: Tipsport Liga mistrů: Poradí si Viktoria Plzeň s finským šampionem?Foto : Tipsport

Článek Soupeřem Západočechů bude místní HJK, který postoupil přes lotyšskou Rigu až po penaltovém rozstřelu. Ovládnou viktoriáni úvodní duel v pohárové Evropě? Založte si účet a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky. Úřadující mistr české ligy se v průběhu léta blýskl ziskem solidních posil. Do kádru přišli borci jako Václav Pilař, Mohamed Tijani, Cadu nebo Jan Kliment. Ze soupisky FCVP však zmizelo jméno Jeana-Davida Beauguela, nejlepšího střelce modročervených v uplynulé sezoně. Naplní plzeňští fotbalisté roli kurzového favorita a zvítězí v úvodním dvojzápase na finské půdě? Vsaďte si, nebo se podívejte, jak tipují ostatní. HJK se do půle neprosadí! „Jeden tým má problémy s produktivitou a druhý se vyznačuje skvělou obranou. Od finského mančaftu očekávám defenzivní a opatrný přístup ze startu zápasu. HJK má v domácí lize na kontě 22 gólů po 15 odehraných duelech. Helsinky však vstřelily v prvních poločasech jen sedm branek. Myslím si, že se finský šampion do pauzy neprosadí,“ uvádí DavidV17 ve své analýze s kurzem 1,43. Inspirujete se? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 150 Kč na své první sázky!

