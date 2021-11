Liga mistrů servíruje šlágry! Jak zamíchají postupovými kartami?

Ve skupině F je situace hodně zamotaná a žádný tým ještě nemá účast v jarních vyřazovacích bojích milionářské soutěže jistou. Nejblíže k němu mají Villarreal s Manchesterem United. Oba celky získaly shodně po sedmi bodech. Nyní si to rozdají mezi sebou. Zaváhání si příliš dovolit nemohou, protože Atalanta chytla formu, a pokud porazí Bern, bude na osmi bodech.

Žlutá ponorka, která loni ovládla Evropskou ligu, příliš nezáří v La Lize, ale v pohárové Evropě to tak špatné není. To samé lze říct o Red Devils. Ti o víkendu dostali další tvrdou lekci, když je vypráskal Watford 4:1. To už byla pro vedení klubu poslední kapka a manažer Ole Gunnars Solskjaer se musel poroučet.