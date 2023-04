Live zásahy napříč světem!

Skvělou live orientaci na ledě prokázal Kubis007. Zacílil se na hokejové MS žen a jeho přesné mušce neuniklo utkání Francie vs. Finsko. V Seveřankami jasně diktovaném průběhu perfektně odhadl vítězství hráček ze země tisíce jezer s rozdílem nejméně 12 gólů. Vysoce favorizované Skandinávky nezklamaly tipérovu důvěru a rozstřílely soupeřky v poměru 14:1. Člen největší sázkařské komunity po zásluze shrábl 19 900 Kč .

Velmi vydařený trip po severní a západní Evropě má za sebou Jaroslav13124. Zaměřil se hned na tři rozehrané partie a začal úřadovat. Ve Francii správně vytušil, že Grenoble zvítězí v duelu s Rouen nejméně o dva góly. Povedla se také zastávka ve Švýcarsku. Brilantní předpověď výhry ženevského Servette nad Zugem do rozhodnutí byla správnou volbou. I dánský stint stál opravdu za to. Triumf Herningu na ledě Esbjergu alespoň o dvě branky sklidil zasloužené ovace a tipér zinkasoval 63 224 Kč .

Tohle se jen tak nevidí! Základní část úvodního zápasu semifinále play off hokejové Tipsport extraligy mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové skončila 0:0. To však vůbec nevadilo tipérovi s nickem polach39. Naopak! Sázkař předvedl výborný přehled a během osmé minuty druhé třetiny poslal do arény tiket, kde predikoval bezbrankový stav po finiši závěrečné dvacetiminutovky. Parádní odhad mu zajistil balík ve výši rovných 138 tisíc.