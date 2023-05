LM: Repríza loňského semifinále a milánské derby!

Souboj Realu Madrid a Manchesteru City je reprízou loňského semifinále Ligy mistrů, ze kterého nakonec vzešel vítězně bílý balet a následně si dokráčel pro rekordní 14. ušatý pohár. Ale bylo to drama. Španělský celek totiž nebyl v odvetě daleko od vyřazení. V závěru ovšem dokázal vývoj otočit a postoupit. V této fázi soutěže si to oba celky rozdají již potřetí. Poprvé to bylo v roce 2016 a i tehdy měl více důvodů ke spokojenosti královský velkoklub.