Londýnská predikce i trefy na tiketech!

Wimbledon je v plném proudu. Na nejslavnějším travnatém turnaji planety nebyla v úvodních dnech nouze o zajímavé momenty a vidět byli i Češi. Třeba Jiří Veselý, který zvládl čtyřhodinovou bitvu se Španělem Alejandrem Davidovichem Fokinou a popáté v kariéře se v All England Clubu probojoval do 3. kola. Ještě tučnějším písmem se do historie zapsal Rafael Nadal, který se 307. grandslamovou výhrou posunul v tabulce na 4. místo před Martinu Navrátilovou.

Foto: Tipsport Londýnská predikce i trefy na tiketech!Foto : Tipsport

Činili se ovšem nejen tenisté na kurtech, ale také sázkaři Tipsportu v Tiket aréně. Třeba tipér s nickem 305782 mimo jiné rozhodl o porážce loňské finalistky Karolíny Plíškové v souboji s Katie Boulterovou poměrem 1:2 na sety v kurzu 5,25 a nemýlil se. Vzhledem k tomu, že mu vyšly i další dvě velmi slušné příležitosti a vsadil pět tisíc korun, shrábl krásných 147 300 Kč. Upozornil na sebe i hellblood, který ve čtvrtek věřil, že Liam Broady nečekaně skolí Diega Schwartzmana. V průběhu souboje vsadil hned několik tiketů s desetitisícovými vklady, a nakonec se mohl radovat. Broady sice prohrával 1:2 na sety, když ve třetí sadě vyfasoval dokonce kanára, ale nakonec mohl slavit vítězství 3:2 a velkou radost měl i hellblood (tiket 1, tiket 2, tiket 3, tiket 4). A co budoucnost? Získá ceněnou trofej Novak Djokovič? Kesicekk tomu nevěří. „Srbský tenista za sebou má různé obstrukce ohledně očkování proti koronaviru a konečně se může soustředit jen na hru. Na turnaji sice není zraněný Saša Zverev, ale stejně vidím možný Novakův triumf 50:50. Proto si jeho neúspěch v kurzu 2,15 rád zkusím. Přeci jen tu máme Nadala, Alcaraze a mnoho další kvalitních borců," uvádí v analýze sázkař.

