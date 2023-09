Marian Jelínek zbavuje sportovce jejich strachů. I díky programu na Newtonu

„Nechtěné myšlenky mají různorodou podobu. Někdy přijdou například jako myšlenky strachu, jindy třeba jako myšlenky, které nám snižují sebevědomí a s nimi by měl dotyčný umět pracovat. Pokud to neumí, je jeho subjektivní svět zaplaven emočním jedem těchto myšlenek a ten člověk se podle toho chová,“ vysvětlil v rozhovoru vyhledávaný kouč. V praxi to může vypadat takto: čeká vás důležitý závod a do hlavy se vám vloudí: hlavně to zítra nezkaz, je to tvoje první mistrovství světa, když to zkazíš, na jiné už nepojedeš. Nemůžete spát a druhý den nejste připravení na výkon.